ABD’de 1961’den bu yana bir ilk: Saldırgan kurşuna dizilecek

ABD Başkanı Donald Trump, eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan’ın askeri bir infaz mangası tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesini onayladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, pazartesi günü yaptığı açıklamada, onayın Savunma Bakanı Pete Hegseth’in tavsiyesi üzerine verildiğini bildirdi. ABC News’in aktardığına göre, infazın tarihi ve yeri henüz açıklanmadı.

Hasan, Teksas’taki Fort Hood askerî üssünde düzenlediği saldırıda 13 kişiyi öldürmek ve 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekten 2013 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

60 yılı aşkın sürenin ardından ilk askeri infaz olabilir

ABC News’e göre, ordu düzenlemeleri başkanın onayından sonra idam cezalarının uygulanması için 60 ila 150 günlük bir zaman aralığı öngörüyor. Hasan’ın infazına ilişkin hazırlıkların ayrıntıları ise paylaşılmadı.

Kararın uygulanması halinde Hasan, ABD askeri yargı sistemi kapsamında 1961’den bu yana idam edilen ilk kişi olacak.

