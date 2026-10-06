İran ve Katar'dan bölgesel diplomasi

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Doha’da İran İçişleri Bakanı İskender Mümini’yi kabul etti.

Görüşmede bölgedeki son durum ile bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi doğrultusunda gerilimi düşürmeye yönelik çabalar ele alındı.

İçişleri Bakanı Mümini, Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Halife bin Hamad bin Halife Al Sani ile de bir araya geldi. Görüşmede Katar'da esir tutulan 3 İranlı pilotun akıbeti ele alındı.

Doha’daki temasları değerlendiren İranlı bakan, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede organize suç örgütleri, güvenlik alanında işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin konuların da gündeme geldiğini bildirdi.