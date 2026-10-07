Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı" dendi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti.

