Ebola salgınında ölü sayısı 4 bin 178'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 7 eyaletin 64 bölgesini etkileyen salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 665’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 178’e yükseldi.

Salgında 2 bin 259 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,2, temaslı takip oranı ise yüzde 80,4 olarak güncellendi.

Son 24 saatte 24 hasta daha sağlığına kavuştu.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.