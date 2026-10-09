Pezeşkiyan’dan “BDT+İran” işbirliği önerisi

BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na ilk kez katılan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile bölge ülkeleri arasındaki tarihi ve medeniyet köklerine işaret ederek, "yıpratıcı rekabet" yerine "bölgesel kapasitelerin birleştirilmesi" çağrısında bulundu.

İran’ın kendisini bölgenin birbirine bağlı coğrafyasının doğal bir parçası olarak gördüğünü kaydeden Pezeşkiyan, bu bağın sadece coğrafi değil, aynı zamanda tarih, kültür, medeniyet ve halklar arası ilişkilere dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şu öneride bulundu:

“İran, diyalog ve işbirliği için esnek ve etkili bir mekanizma olarak ‘Bağımsız Devletler Topluluğu + İran’ veya ‘BDT+1’ formatının oluşturulmasını öneriyor. Bu sayede transit, enerji, ticaret, madencilik, yatırım, teknoloji, su ve çevre yönetimi, turizm ile bilimsel ve kültürel alanlardaki ortak iş birliklerimizi geliştirebiliriz”

Pezeşkiyan, İran'ın zirveye davet edilmesini çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesi adına "değerli bir adım" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, bu davetin, BDT ülkeleriyle işbirliğinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Orta Asya için İran’ın sadece bir ortak değil, aynı zamanda bölgeyi ve Avrasya’yı açık denizlere bağlayan doğal bir geçiş yolu olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki İran limanlarının, özellikle Çabahar’ın, bu bölgeyi Güney Asya, Afrika ve ardından Avrupa’ya bağlama potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, "Bölgesel kapasitelerin birbirine bağlanması, mevcut zorluklar karşısında bölgemizin dayanıklılığını artırmanın ön koşuludur" dedi.

Ortak çıkarların rekabet yerine işbirliği ve entegrasyonda yattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Ortak çıkarlarımız, güzergahlar arasında rekabet etmekte değil, bu güzergahları birbirine bağlamaktadır. Bugün, her zamankinden daha fazla bölgede gerçek bir çok taraflılığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

BDT üye ülkelerine seslenen Pezeşkiyan, “Ayrışma yerine bütünleşmeyi, yıpratıcı rekabet yerine işbirliğini, tek taraflı bağımlılık yerine karşılıklı bağımlılığı; tehdit odaklı güvenlik yerine ise güven ve ortak çıkarlara dayalı bir güvenlik anlayışını hedefliyoruz.” diye konuştu.

"Diyalog, baskı ve tehdit gölgesinde işe yaramaz"

ABD ile müzakere sürecine değinen Mesud Pezeşkiyan, “Diyalog her zaman Tahran’ın gündeminde olmuştur; ancak müzakere, ancak baskı, tehdit ve zorbalık gölgesinden uzak gerçekleştiğinde yapıcı ve verimli olacaktır” değerlendirmasinde bulundu.