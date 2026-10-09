Trump'tan İran'la ilgili yeni iddialar

Katar’ın El Cezire televizyonuna göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı konuşmada, Washington’ın İran’a saldırmaması durumunda Tahran’ın öncelikle Los Angeles ve San Diego’yu hedef alacağını iddia etti.

Trump, ülkesinin İran’a yönelik askeri saldırısını meşrulaştırmak amacıyla Amerikan halkına hitaben yaptığı konuşmada, “İran muhtemelen ABD’den önce Avrupa’yı hedef alacaktı, ancak artık bu konuda endişelenmeye gerek yok” iddiasında bulundu.

Donald Trump, İran’a yönelik operasyonlar için ödenen bedelin “çok az” olduğunu ileri sürdü.