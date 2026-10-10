İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani’den Rubio’ya yanıt

ran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran medeniyetine ilişkin iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

İran’ın köklü medeniyetine vurgu yapan Muhacirani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İran, halkının bilgeliği, kültürü ve hoşgörüsüyle binlerce yılı aşarak günümüze ulaşmış büyük bir medeniyetin adıdır.

Tarihin çarpıtılması bu milletin görkemini azaltamaz; ayrım gözetmeyen terör saldırıları da bu toprakların başını eğdiremez. İran, kültürünün ve halkının desteğiyle büyük kaldı ve büyük kalmaya devam edecek.”