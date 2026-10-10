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10 Eki 2026 19:22

Londra'da İsrail rejimi protesto edildi

Londra'da İsrail rejimi protesto edildi

 İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına tepki göstererek yürüyüş düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, İsrail'e silah satışlarının durdurulmasını ve İsrail yönetimine yaptırım uygulanmasını istedi.

Eylemciler yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırak" sloganları attı.

Londra'daki yürüyüşte dile getirilen taleplerin merkezinde, Filistinlilere yönelik saldırıların sona erdirilmesi yer aldı.

Filistin Dayanışma Kampanyası, yürüyüşe katılanların 250 binden fazla olduğunu açıkladı.

News ID 1939091

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