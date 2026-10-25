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25 Eki 2026 10:02

Tel Aviv’de Netanyahu kabinesine karşı protesto

Tel Aviv’de Netanyahu kabinesine karşı protesto

Binlerce kişi, parlamento seçimleri öncesinde Tel Aviv’de Netanyahu kabinesini protesto etti. Göstericiler, 7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu karşısında yaşanan başarısızlık nedeniyle kabine yetkililerinin hesap vermesini istedi.

El Menar’ın haberine göre, parlamento seçimleri öncesinde binlerce protestocu, Tel Aviv’de Netanyahu kabinesine karşı düzenlenen gösteriye katıldı.

İsrailli esirlerin aileleri ile Aksa Tufanı Operasyonu sırasında ölenlerin yakınları tarafından düzenlenen gösteride, katılımcılar operasyon karşısında yaşanan başarısızlık nedeniyle İsrailli yetkililerin hesap vermesini talep etti.

Gösteriye, Netanyahu’nun başlıca rakiplerinden Gadi Eisenkot’un da aralarında bulunduğu muhalefet kanadının önde gelen isimleri katıldı.

İşgal altındaki topraklarda seçim öncesinde yapılan anketler, siyasi bloklardan hiçbirinin parlamentoda çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ediyor.

News ID 1939350

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