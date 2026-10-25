Tel Aviv’de Netanyahu kabinesine karşı protesto

El Menar’ın haberine göre, parlamento seçimleri öncesinde binlerce protestocu, Tel Aviv’de Netanyahu kabinesine karşı düzenlenen gösteriye katıldı.

İsrailli esirlerin aileleri ile Aksa Tufanı Operasyonu sırasında ölenlerin yakınları tarafından düzenlenen gösteride, katılımcılar operasyon karşısında yaşanan başarısızlık nedeniyle İsrailli yetkililerin hesap vermesini talep etti.

Gösteriye, Netanyahu’nun başlıca rakiplerinden Gadi Eisenkot’un da aralarında bulunduğu muhalefet kanadının önde gelen isimleri katıldı.

İşgal altındaki topraklarda seçim öncesinde yapılan anketler, siyasi bloklardan hiçbirinin parlamentoda çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ediyor.