Irak’ın resmi haber ajansı INA’ya göre, Irak-İran Dostluk Derneği’nin yeni merkezi Bağdat’ta törenle açıldı.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık tören sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni merkezin açılmasının, iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

Al-ı Sadık ayrıca, bu derneğin faaliyetlerinin Irak ve İran halkları arasındaki bağların sağlamlaştırılmasında ve ortak işbirliği alanlarının geliştirilmesinde etkili olmasını temenni ettiğini ifade etti.