Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Boyer Ahmed ilçesinde gözaltına alınan kişinin, muhalif ve İsrail yanlısı medya kuruluşları için içerik ürettiği ve bu kuruluşlara içerik gönderdiği bildirildi.

Boyer Ahmed Sepah İstihbarat Birimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kişinin istihbarat çalışmaları kapsamında bir süre takip edildiği ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın kamu güvenliğini ve ulusal çıkarlarını hedef alan faaliyetlere karşı mücadele edileceği vurgulanırken, düşman medyasıyla bağlantılı diğer kişi ve ağların tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.