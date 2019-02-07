Kamran AZAR
7 Şubat 2019 - 11:44

37. Fecr Film Festivali'nin sekizinci gününden kareler

İran sinemasının en büyük etkinliği olan 37. Fecr Film Festivali sekizinci gününü de geride bıraktı.

    

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