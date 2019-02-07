Fotoğraf Kamran AZAR 7 Şubat 2019 - 11:44 Download photos 37. Fecr Film Festivali'nin sekizinci gününden kareler İran sinemasının en büyük etkinliği olan 37. Fecr Film Festivali sekizinci gününü de geride bıraktı. Ekler İran Film Fecr Film Festivali İran Sineması İran filmi İlgili haberler Fecr Festivali'nde halk oyuyla öne çıkan 5 film belli oldu 37. Fecr Film Festivali'nin 9'uncu gününden fotoğraflar İran'daki sinema şöleninin kapanış töreninden kareler Kristal Simurg Ödülleri sahiplerini buldu
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