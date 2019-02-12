Kristal Simurg Ödülleri sahiplerini buldu

37. Ulusl Fecr Film Festivali, bu yıl da 10 günlük film gösteriminin ardından ödül töreniyle sona erdi. Törene İslami İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi’nin yanı sıra sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sunuculuğunu Muhammed Rıza Şehidiferd'in yaptığı gece Kristal Simurg ulusal yarışma ödülleri sahiplerini buldu.

Sinemacı Nerges Abiyar, ‘Dolunay Olduğu Gece’ filmiyle ulusal yarışmada hem 'en iyi film' hem de 'en iyi yönetmen' ödülünü aldı. Huten Şekiba ve Elnaz Şakerdust oynadıkları aynı filmde ‘en iyi erkek’ ve ‘en iyi kasdın’ oyuncu ödülünü kazandı.

Rıza Mirkerimi'nin çektiği Kasr-ı Şirin ise ulusal yarışmada hem 'en iyi senaryo' hem de 'en iyi müzik' ödülünü aldı. Aynı dalda yarışan Behram Tevekkoli’nin yazıp yönettiği ‘Tahti’ filmi de ‘en iyi görüntü tönetmeni’ ödülüne layık görüldü.

İzleyici ödülünü Said Rustai’nin yaptığı ‘Bir Metresi 6 Buçuk’ kazanırken ‘en iyi film kurgusu’ ödülüne de ulaştı.

Festivalin yeni bakış kategorisinde yarışan ‘Alaycı’ filmi ise ‘en iyi film’ ödülünü kazandı.