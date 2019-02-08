Muhammed BURHAN
8 Şubat 2019 - 13:13

37. Fecr Film Festivali'nin 9'uncu gününden fotoğraflar

İran sinemasının en büyük etkinliği olan 37. Fecr Film Festivali'nin 9'uncu gününden fotoğraflar.

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