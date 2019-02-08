Fotoğraf Muhammed BURHAN 8 Şubat 2019 - 13:13 Download photos 37. Fecr Film Festivali'nin 9'uncu gününden fotoğraflar İran sinemasının en büyük etkinliği olan 37. Fecr Film Festivali'nin 9'uncu gününden fotoğraflar. Ekler Festival Tahran Fecr Film Festivali İran Sineması İran filmi İlgili haberler Fecr Festivali'nde halk oyuyla öne çıkan 5 film belli oldu İran'daki sinema şöleninin kapanış töreninden kareler Kristal Simurg Ödülleri sahiplerini buldu 37. Fecr Film Festivali'nin sekizinci gününden kareler İran sinemasının en büyük şöleni; Fecr Film Festivali İran'ın en önemli sinema töreni bir haftayı geride bıraktı
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