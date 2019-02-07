  1. Kültür
7 Şubat 2019 - 12:46

Fecr Festivali'nde halk oyuyla öne çıkan 5 film belli oldu

Fecr Festivali'nde halk oyuyla öne çıkan 5 film belli oldu

37. Fecr Film Festivali'nin altıncı gününde halk oyu ile öne çıkan 5 sinema filmi belli oldu.

37. Fecr Film Festivali Haber Merkezi'nin bildirdiğine göre, festivalin altıncı gününde halk oyu ile öne çıkan 5 sinema filmi belli oldu.

Önceliği bulunmayan söz konusu filmler şu şekilde: Nima Cavidi'nin yönettiği "Kızılderili", Said Rustai'nin yaptığı "Bir Metresi 6 Buçuk", Nerges Abyar'ın yönettiği "Dolunay Olduğu Gece", Muhammed Hüseyin Mahdavian'ın yaptığı "Öğlen Macerası 2: Kan İzi" ve Behram Tavakkoli'nin "Tahti" isimli filmi.

Geçen gün açıklanan oylama sonuçlarına göre ilk 5 filmin arasına girmeyi başaran Mahdi Caferi'nin eseri ise bugün artık liste dışı kaldı.

News Code 1876471
Kamran AZAR

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