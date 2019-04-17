Fotoğraf مرتضی کریمی 17 Nisan 2019 - 19:56 Download photos İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti İran Ordusu’nun üst düzey komutanları bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştüler. Ekler Ayetullah Hamanei İran Ordusu İran İslam Devrimi Lideri İlgili haberler İran'da "Ordu Günü" töreni başladı Ruhani'den "Ordu Günü" töreninde önemli açıklamalar İstediğimiz kadar petrol ihraç edeceğiz İran'ın yerli yapım savaş uçağı gösteri yaptı Kirmanşah'taki "Ordu Günü" kutlamalarından kareler
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