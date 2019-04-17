مرتضی کریمی
17 Nisan 2019 - 19:56

İslam Devrimi Lideri, Ordu komutanlarını kabul etti

İran Ordusu’nun üst düzey komutanları bugün İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştüler.

   

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