İstediğimiz kadar petrol ihraç edeceğiz

Ülkenin dört bir köşesinden gelen işçiler bugün Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştüler.

ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararına ilişkin Devrim Lideri, “Birincisi, onların çabaları hiçbir sonuca varmayacak . İhtiyaç duyduğumuz zaman istediğimiz kadar petrol ihraç edeceğiz. Onlar (petrol ihracatı konusunda) tüm yolları kapattıklarını sanıyorlar. Ancak aktif olan İran halkı ve tedbirli yetkililer tüm engelleri açacaktır." dedi.

Devrim Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"İkincisi bu duşmanlık tepkisiz kalmayacak ve düşmana gereken yanıt verilecektir. İran halkı düşmanlığın karşısında sessiz kalan bir millet değildir. Üçüncüsü, petrol satışına ne kadar az bağlı olursak, o kadar da kıymetini bileceğiz. Bu bizim için daha iyi olur."

Düşmanın dünya çapında adaleti haykıran İran’a karşı farklı komplolar düzenlediğini ve defaatle başarısız kaldığını hatırlatan Devirm Lideri, "Onlar şimdi de çeşitli ekonomik meselelerle uğraşıyor ve İran halkını dize çökertmek istediğini öne sürüyorlar." ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililere seslenen İslam Devrimi Lideri, İran halkının onların önünde diz çökmeyeceğinin altını çizdi.

Amerikan ile Siyonistlerin iddiarına değinen Devrim Lideri, "Onlar sadece İslam Cumhuriyeti ile düşman olduklarını ve İran halkına karşı olmadıklarını öne sürüyorlar. Fakat gerçek şu ki, İslam Cumhuriyeti’ne düşmanlık İran halkına düşmanlık demektir, çünkü bu düzen halk tarafından desteklendiği için ayakta duruyor ve İran halkının desteği olmadan İslam Cumhuriyeti de olmayacaktır." açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Devrim Lideri, ulusal saygınlığın önemine vurgu yaparak, "Hiçbir millet düşmanlarının belirlediği kararların etkisi altında kalmayı kabul etmez." diye konuştu.