Ruhani'den "Ordu Günü" töreninde önemli açıklamalar

Tahran’da düzenlenen “Ordu Günü” kutlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ordusu’nun İslam Devrimi'nin zaferindeki rolünü belirterek, “İran Ordusu 40 yıl boyunca Vilayet-i Fakih ve halkın yanında durarak, islam Cumhuriyetinin yanı sıra ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için fedakarlık yapmıştır” ifadelerinde bulundu.

Ruhani’nin açıklamalarından satır başları:

Ordu toprak bütünlüğünü korumak için her zaman fedakarlık yapmıştır

Cumhurbaşkanı Ruhani "İslam İnkılabı’nın zaferi ardından günümüze dek ordunun İslam Cumhuriyeti’nin yanı sıra ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumak için yaptığı fedakarlıkları görüyoruz" dedi.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkenin farklı eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinde tüm imkanları kullanarak selden etkilenen vatandaşları kurtarmak konusunda da Ordu ile Devrim Muhafızları ve bütün silahlı kuvvetlerin ismine rastlıyoruz.

İran Halkı her zaman Devrim Muhafızları’nın yanında

Hasan Ruhani konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: 8 yıl süren Irak-İran savaşı süresinde Ordu ile Devrim Muhafızları halkla omuz omuza vererek ulusumuzu, ülkemizi ve bağımsızlığımızı savundular. Bugün de silahlı kuvvetler ile halk arasındakı birlik ve bütünleşmenin ortaya çıkış zamanıdır.

Silahlı kuvvetlerin bir gün de halkın desteğine ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Ruhani “Devrim Muhafızları’nın her zaman halkı savunduğu gibi İran halkının da ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesi girişiminde ordunun yanında olduğunu gördük” diye konuştu.

Düşmanların, Devrim Muhafızları'nın sadece İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin bir parçası olduğunu düşündükleri konusunda yanıldıklarını belirten Ruhani "Onların Devrim Muhafızları'nı halkın bir parçası olarak ülke genelindeki tüm ulusa hizmet alanında aktif olduklarını bilmeleri gerekiyor. Devrim Muhafızları’na hakaret etmek silahlı kuvvetlere ve İran'ın ulusuna hakaret etmektir." ifadesini kullandı.

İran’ın basit bir bölgede yer almadığını vurgulayan Ruhani, “Hassas bir konuma sahip olan bölgemizde yasadışı olarak konuşlanan işgalci güçler, tüm küresel yasalara ters bölgesel gelişmelere müdahale edip tek taraflı bir şekilde diğer ülkelere saldırıyorlar. Böyle bir durumda silahlı kuvvetlerin konumu her zamankinden daha belirgindir” ifadesini kullandı.

ABD, İran’ın 40 yıl boyunca direnişinden öfkelidir

ABD’nin Silahlı kuvvetler, Devrim Muhafızları ve İran halkının 40 yıl boyunca komplolara karşı direnişinden dolayı öfkeli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca bu ülkenin Lübnan Hizbullah Hareketi, Haşdi Şabi gücü ve Yemen halkının gösterdiği direnişten dolayı da kızgın olduğunu bildirdi.

Ruhani sözleine şu ifadeleri de ekledi: ABD, bölgedeki ülkeler için tasarladığı “Yüzyılın anlaşması” adındaki planını uygulamadığı için kızgındır.

Amacımız bölgede güvenlik ve istikrar sağlamaktır

İran Devrim Muhafızları başta olmak üzere silahlı kuvvetlerin terörle mücadeledeki rolüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı, komşu ülkelere hitap ederek “İran silahlı kuvvetleri hiçbir zaman sizin ulusal çıkarlarınıza karşı değil, silahlı işgalcilere karşıdır. Bizim silahlı kuvvetlerimizin gücü aynı zamanda bölgedeki ülkelerin ve İslam dünyasının gücüdür” ifadelerinde bulundu.