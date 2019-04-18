İran'da "Ordu Günü" töreni başladı

İran İslam Cumhuriyeti’nde “Ordu Günü” olarak bilinen 18 Nisan’da her sene olduğu gibi bu yıl da ülkenin dört bir yanında askeri geçit gösterileri düzenleniyor. Tahran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımı ve İran ordusunun çeşitli özel güçleri ile birliklerinin geçit gösterileriyle kutlanan “Ordu Günü”, İmam Humayni Türbesi’nin civarında düzenlenmektedir.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, İran Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yayha Safevi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kiyumers Haydari ve bazı üst düzey askeri komutanların saygı duruşuyla başlayan merasimde, İran ordusunun son teçhizatlarıyla başarıları görücüye çıkarılacak. Bu teçhizatların büyük bir kısmı, yerli askeri uzmanlar tarafından dünyanın son savunma teknoloji kriterlerine göre tasarlanıp yapılmıştır.

Bununla birlikte İran Ordusu Deniz Kuvvetleri de Fars körfezi sularında askeri geçit töreni düzenlemektedir.

Geçtiğimiz sene İran Ordusu Deniz Kuvvetleri filosuna eklenen İran’ın tamamen yerli yapımı olan “Fatih” isimli denizaltısıyla “Sahand” savaş gemisi de ilk kez bu törende kullanılacak.