6 Ocak 2020 - 14:28

Şehit Süleymani'nin cenaze töreni havadan böyle görüntülendi

Tahran'da milyonlarca vatandaş Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin cenaze törenine katıldı.

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