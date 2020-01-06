Fotoğraf 6 Ocak 2020 - 14:28 Download photos Şehit Süleymani'nin cenaze töreni havadan böyle görüntülendi Tahran'da milyonlarca vatandaş Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin cenaze törenine katıldı. Ekler Fotoğraf Tümgeneral Süleymani Kasım Süleymani Şehit Süleymani İlgili haberler Şehit Süleymani'nin kızı Trump'ı sert sözlerle hedef aldı İran: Acı intikamı pratikte göstereceğiz Astara halkı ABD'nin terör eylemini kınadı Tahran halkı Şehit Süleymani için omuz omuza! Sinman eyaletinde Şehit Süleymani için anma töreni Batı Asya bölgesi ABD için başka bir Vietnam olacak New York Times muhabiri Şehit Süleymani'nin cenaze törenini böyle anlattı Şehit Süleymani Tahran'da uğurlandı Tahran halkı Şehit Süleymani'ye yönelik suikastı kınadı
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