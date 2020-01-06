Batı Asya bölgesi ABD için başka bir Vietnam olacak

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin danışmanı Ali Ekber Velayeti, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetine ilişkin açıklamada bulunarak, "Direniş takipçilerine şunu ifade etmek isterim ki, Şehit Süleyman kanının intikamını yakında alacağız” dedi.

Velayeti, “Amerikalılar ve diğerleri Batı Asya'nın onlar için başka bir Vietnam olacağını bilmelidirler” ifadesini kullandı.

Velayeti sözlerine şöyle devam ett:

"Bölgenin tarihi, İslam'ın büyük komutanı Kasım Süleymani’nin şehit olduğu gün itibaryıla farklı bir şekilde şekillenmiştir. Çağdaş tarihte İran ile İslam milletleri için zafer sayfası açılacaktır"

Amerikalıların bölgeden ayrıldığı takdirde daha az zarar göreceklerini belirten Velayeti, “Aksi takdirde bu bölge onlar için Vietnam’dan daha kötü bir bataklık olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ali Ekber Velayeti, Irak halkının artık Amerikan üslerinin ülkesinde kalmasına izin vermeyeceğini dile getirerek, "Amerikalıların doğası Korgeneral Süleymani’ye yapılan terör saldırısıyla birlikte daha da açık bir hale gelmiştir. Irak halkı tıpkı İran halkı gibi sessiz kalacak, bölgedeki diğer ülkeler ve direniş cephesi de sessiz kalmayacak" diye konuştu.