New York Times muhabiri Şehit Süleymani'nin cenaze törenini böyle anlattı

ABD merkezli New York Times gazetesi muhabiri arnaz Fassihi kendi twitter hasabından paylaştığı bir yazıda ABD'nin terör eylemi sonucu şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için bir araya gelen Tahran halkını "uçsuz bir deniz"e benzetti.

New York Times muhabiri ayrıca bir video paylaşarak "Ben İran'da hükümet destekli birçok yürüyüş ve gösteri haberi yaptım ama bugün gördüğüm sahne bir başkaydı. Bu törene milyonlarca insan katılmıştır" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, ABD'nin Cuma günü Bağdat Havaalanı'na düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.