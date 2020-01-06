Şehit Süleymani'nin kızı Trump'ı sert sözlerle hedef aldı

Bugün Tahran’da ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgemeral Kasım Süleymani için cenaze töreni düzenlendi.

Tören esnasında İranlılara hitap eden Korgeneral Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle hedef aldı.

Zeynep Süleymani, babasının şehadetinin ABD ve Siyonist rejimin gözlerine rahat bir oyku getirmeyeceğini söyledi.

Babasını ve Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i terör ederek, İran ile Irak'ın arasını bozmayı amaçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu şeytanca planının suya düştüğünü savunan Zeynep Süleymani, Trump’a seslenerek, “Çılgın Trump! Sen cehaletin bir sembolü ve Siyonistlerin elinde bir kuklasın. Babamın şehadetiyle her şeyin bittiğini düşünme” dedi.