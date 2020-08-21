21 Ağustos 2020 - 14:35

İran’da Muharrem ayı etkinlikleri

Tahran'daki Şehit Saidi Satdı'nda İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için matem merasimi düzenlendi.

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