Fotoğraf 21 Ağustos 2020 - 14:35 Download photos İran’da Muharrem ayı etkinlikleri Tahran'daki Şehit Saidi Satdı'nda İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri için matem merasimi düzenlendi. Ekler Fotoğraf İran fotoğraflar Matem merasimi İmam Hüseyin(a.s) İlgili haberler Hizbullah Lideri: Siyonist İsrail, bögelde en tehlikeli tehdittir Dünya Aşura etkinliklerine hazırlanıyor İran’da "Mersiyeler evimizde etkinlikleri" başladı Tebirz'deki Aşura etkinliğinden kareler İran'da Muharrem ayı hazırlıkları Irak'ın kutsal kenti Kerbela Aşura etkinliklerine hazırlanıyor Tahran'daki Muharrem merasiminden fotoğraflar İran'da kimse ABD için yollara kırmızı halı döşemeyecek İran'da Muharrem etkinlikleri internet üzerinden yapılıyor
yorumunuz