İran’da "Mersiyeler evimizde etkinlikleri" başladı

Uluslararası Kur’an Haber Ajansı (IQNA), bu yıl Muharrem ayında hem koronavirüsle mücadeleye yardım etmek hem de bu yolda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak amacıyla “Mersiyeler evimizde” etkinliğine katılım çağrısı yaptı.

Bu etkinlikler çerçevesinde herkes kendi evinden yayın kuruluşları ve sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan matem törenlerine katılarak, koronavirüsün yayılmasını önlemek için sağlık çalışanlarına yardım edebilir.

Bu ödüllü etkinlik ayrıca farklı kategorilerden oluşmaktadır:

Sanat: Podcast, hat, fotoğraf, video, resim, tipografi

Multimedya: Konuşma, kitap tanıtımı, oturum

17 Ekim 2020 tarihine kadar eserlerin gönderilmesi gerekmektedir.

İletişim: +982166402882 – isqa.ir

Ayrıntılı bilgi katılım koşulları isqa.ir internet sitesinde.