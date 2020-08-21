Hizbullah Lideri: Siyonist İsrail, bögelde en tehlikeli tehdittir

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyid Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada Lübnan halkı ve Müslümanları, sahte Siyonist rejimin şekillenmesi ve tarihi ince detayları ile okumaya davet ederek, "Filistin tarihini ve Filistin topraklarına ayak basan saldırganların tarihini okumanın Siyonist düşmanla mücadelenin gereği bildiğini" söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri sözlerinin devamında Amerika ve İsrail arasında onların varlık mahiyeti açısından bir fark olmadığına işaretle, günümüzde Amerika'nın dünya milletlerinin en büyük sorunu ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu kaydetti.

Nasrullah Amerika rejiminin ırkçı ve vahşi bir yönetim olduğuna işaretle, "Amerika hükümetinin zulüm ve ırkçılık temelleri üzerinde dayandığını" vurguladı.

Britanya hükümetinin de Amerika'nın uşağı olduğuna değinen Nasrullah ayrıca "Londra kendini Siyonistlerin sömürgeci hedeflerinin gerçekleşmesine adamıştır" dedi.

Seyid Hasan Nasrullah Muharrem ayı ve şehitler efendisi hz. İmam Hüseyin'in (a.s) matem günlerinin başlamasına değinerek, "Kerbela hamasetini yazanlar, bugün bize model olmuşlar" şeklinde konuştu.