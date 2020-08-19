İran'da kimse ABD için yollara kırmızı halı döşemeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Bakanlar kurulu kabine toplantısında konuşma yaptı.

Muharrem ayında yapılan Aşura etkinlikleri hakkında Ruhani, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem'de Ehl-i Beyt'e sevgimizi göstermeliyiz. Elbette matem merasimlerinin biçimi değişebilir, fakat toplanmalar gerekli olduğu ölçüde olmalı ve sağlık protokollerine uyulmalıdır." dedi.

Ruhani, 1953 Darbesi (Ajax Operasyonu) yıldönümüne ilişkin, "19 Ağustos 1953’ten bu yana İran’a ve o dönemdeki hükümete karşı darbe yapıp bir zalimi tahta çıkaranlar ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne aykırı hareket edenler ve aynı zamanda bu yolu devam ettirenler için kimse yollara kırmızı halı döşemeyecektir. O tarihte düşman görünüşte bir başarıya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Son günlerde BMGK'de İran karşıtı karar tasarısı oylamasında ABD’nin uğradığı büyük hezimete değinen Ruhani, şunları kaydetti:

"Ancak bu yıl 14 Ağustos'ta, BM Güvenlik Konseyi'nde herhangi bir başarı kazanamadı. Bu karara olumlu oy vermeyen 11 ülkeye müteşekkiriz. Karar tasarısına karşı tavır sergileyen iki dost ülkeye (Rusya ve Çin) de teşekkür ediyorum. Bunu nasıl başardık? Yönetimin aldığı tedbirler sayesinde. Nükleer anlaşmadan ayrıldıkları gün biz de çıkmış olsaydık, BM Güvenlik Konseyi'nin kararları aleyhimize olurdu ve o zaman ABD hiç bir bedel ödemeden bize ihanet etmiş olurdu."

Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin düşmana karşı var gücü ile mücedele etmekte olduğunu dile getirerek, “Vatandaşlar bunu bilmeli. Bazıları 'Nükleer anlaşmanın temelleri güçlü olmasaydı ABD bunu yapamazdı' diyorlar. Amerika, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. Bunun temelleri güçlü değil miydi? Dünya Sağlık Örgütü'nden de ayrıldı. Bunun da temelleri güçlü değil miydi? Tüm yararlı anlaşmalardan geri çekildi. Neden düşmanın aptallığını görmüyoruz? Hükümet desteklenirse sistem de desteklenmiş olacak. Hep birlikte vatandaşlara hizmet ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bunlara ilave olarak Ruhani, "Hem Beyaz Saray’daki zalimler hem de yaptırımlar kalıcı değildir. Onlar da zor bir durumda sıkışıp kaldılar ve bundan kurtulmaları kolay da değil." diye konuştu.