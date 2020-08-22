İran Aşura etkinliğini organize etme konusunda örnek olabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Korona salgınına ilişkin Ruhani, "Şu anda aşı hakkında kesin olarak konuşmak mümkün değil. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün tamamen ortadan kaldırılmasının iki yıl süreceğini söylüyor." dedi.

Virüsle tam olarak 6 ay mücadele ettik ve yedinci aya girdik ve mücadele sürecinde doktorlar ve hemşireler dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanları harika bir iş çıkardı." ifadesini kullanan Ruhani, sağlık çalışanlarını sergilediği iyi performanstan dolayı takdir etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs salgınının ne zaman biteceği belirsiz olduğu için vatandaşların yeni yaşam tarzına alışması gerektiğini ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.

Muharrem ayı etkinliklerine dair Ruhani, “Matem törenleri bizim için oldukça önemli ve İran bu konuda tüm Müslüman ülkeler için model olabilir. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreninin nasıl yapılması ve Aşura kültürüne saygı gösterilmesi bizim için büyük bir sınavdır. Etkinliklere katılanlar maske takmalı ve sosyal mesafe ile sağlık protokollerine uyulmalı. Muharrem ayı etkinliklerini iyi şekilde düzenlemek ve Aşura sonrası salgında yeni bir zirve görmemek bizim için çok önemli." diye konuştu.

İmam Hüseyin (a.s) ve ehlibeytin şehit edildiği Kerbela olayının 1340. yılı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 30 Ağustos Pazar günü yad edilecek.