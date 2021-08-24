Fotoğraf 24 Ağustos 2021 - 11:49 İran Meclisi'ndeki güvenoyu oturumu 4. gününde İran'da 13. hükümet kabinesi için önerilen isimlerin güvenoyu incelemesinin oturumu İslami Şura Meclisi'nde devam ediyor. Ekler İran Fotoğraf güven oyu İslami Şura Meclisi İbrahim Reisi İlgili haberler İran Meclisi'nde yeni bakanları değerlendirme oturumu sürüyor Emir Abdullahiyan: Komşularımız birinci önceliğimiz olacak İran Meclisi'ndeki güvenoyu oturumundan kareler İslami Şura Meclisi'nde güvenoyu oturumu yapıldı İran Meclisi güvenoyu oturumu gerçekleştirecek
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