24 Ağustos 2021 - 11:49

İran Meclisi'ndeki güvenoyu oturumu 4. gününde

İran'da 13. hükümet kabinesi için önerilen isimlerin güvenoyu incelemesinin oturumu İslami Şura Meclisi'nde devam ediyor.

               

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 7 =