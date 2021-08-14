İran Meclisi güvenoyu oturumu gerçekleştirecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yeni kabine listesini Meclis'e resmen sunduğunu belirten Galibaf, Reisi'nin 19 kişilik kabinesinin meclisten geçebilmesi için 21 Ağustos'ta güvenoyu oturumu yapılacağını duyurdu.

Galibaf, "Yeni bakanların güvenoyu alması için yapılacak görüşmelerin en geç önümüzdeki hafta Salı veya Çarşamba günü Meclis'in açık oturumunda sonuçlanmasını umuyoruz." dedi.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, geçtiğimiz Perşembe günü İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.