Emir Abdullahiyan: Komşularımız birinci önceliğimiz olacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından dışişleri bakanlığı görevine aday gösterilen Hüseyin Emir Abdullahiyan, meclisin bugünkü oturumda milletvekillerinden güvenoyu almak için bir konuşma yaptı.

"Müzakereyi diplomatik bir araç olarak görüyoruz ve mantıklı bir müzakere masasını bırakmayız” diyen Emir Abdullahiyan, ülkenin dış politikasını sadece nükleer anlaşmaya bağlamayacağını, ama yaptırımların kaldırılması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Emir Abdullahiyan, İran’ın Reisi dönemindeki dış politikanın Asya merkezli ve komşu ülkelerin ön planda olacağını belirterek, "21 yüzyıl Asya’ya aittir. Asya’da yeni ekonomik güçlerin ortaya çıkışına tanık olmaktayız. Düzenli dış politikadan bahsettiğimiz zaman dış politikamızın sadece bir bölgeyle sınırlı olmacağını belirtmek istiyoruz. Bütün kıtalar ve bölgelerdeki kimi ülkelerle ilişkileri geliştirmek dış politikamızın önceliklerinden olacak. İyi bir plan çerçevesinde bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Fakat Asya odaklı ve komşuları birinci öncelik olarak tanımlayan bir politika yürüteceğiz” dedi.

İranlı diplomat, Afganistan'daki son gelişmelere de dikkat çekerek, "Afganistan'da olup bitenleri dikkatle takip ediyoruz. Afganistan'ın kaderinin bu ülke halkı tarafından belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Komşu ülkelerin yardımıyla Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetinin kurulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirterek, "Dünya müslümanları Arabistan'ı Peygamber Efendimize (s.a.v) ilk vahyin geldiği ülke olarak biliyor. Biz iki müslüman ülke olan İran ve Suudi Arabistan'ın işbirliği yapmasnın bölge için yararlı olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 7 yıldır devam eden Yemen savaşının bölgeyi ateşe çevirdiğini görüyoruz. Savaşın başından beri ifade ettiğimiz gibi, kuşatmanın kaldırılmasını, derhal ateşkesin sağlanmasını ve Yemenli-Yemenli görüşmelerinin yapılmasını temel çözüm olarak biliyoruz" diye konuştu.