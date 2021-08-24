Cumhurbaşkanı Reisi yarın meclise gidecek

İran Meclisi'nin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin sunduğu 19 kişilik kabinesine vereceği güvenoyu süreci devam ediyor.

İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nizameddin Musevi, bugün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Reisi büyük ihtimalle önerdiği bakanları savunmak üzere yarın meclisin açık oturumunda bir konuşma gerçekleştirecek." dedi.

Mecliste 21 Ağustos'ta başlayan incelenme sürecinin yarın son bulması bekleniyor.

Ülkedeki yasalar gereği, yeni kabine listesindeki tüm önerilen bakanların teker teker meclisten güvenoyu almaları gerekiyor.

18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, 5 Ağustos tarihinde İran Meclisi'nde yemin ederek resmen göreve başlamıştı.