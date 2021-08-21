İslami Şura Meclisi'nde güvenoyu oturumu yapıldı

İran İslami Şura Meclisi'nde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 kişilik kabinesine güvenoyu oturumu gerçekleşti.
Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında gerçekleşen oturuma Cumhurbaşkanı Reisi de katıldı.
Reisi, burada yaptığı konuşmada, "Hükümetin karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için kısa vadeli ve acil bir plan hazırladık." dedi.
Cumhurbaşkanı Reisi, "Hükümet olarak ilk önceliğimiz, koronavirüs salgınını kontrol etmek ve sağlık ile genel aşılama durumunu iyileştirmektir. Ekonomik ve yaşam durumunun iyileştirilmesi ise ikinci önceliğimizdir." ifadelerinde bulundu.
Mevcut durumun ekonomiyi başkalarının isteğine bağlama sonucu baş gösterdiğini belirten Reisi, "Bu sorunların çözümü yüce Allah'ın yardımı ile mümkündür ve planlama gerektirir." şeklinde konuştu.
Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi şöyle:
İçişleri Bakanı: Ahmed Vahidi
Dışişleri Bakanı: Hüseyin Emir Abdullahiyan
İstihbarat Bakanı: Seyyid İsmail Hatib
Enerji Bakanı: Ali Ekber Mehrabiyan
Ekonomi ve Maliye Bakanı: İhsan Handuzi
Eğitim Bakanı: Hüseyin Bağgoli
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: İsa Zarepur
Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı: İzzetullah Zargami
Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Hüccet Abdulmeleki
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Muhammed Ali Zolfi Gol
Savunma Bakanı: Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani
Tarım Bakanı: Seyyid Cevad Sadatinejad
Sağlık Bakanı: Behram Eynullahi
İslami İrşad ve Kültür Bakanı: Muhammed Mehdi İsmaili
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Seyyid Rıza Fatemi Emin
Petrol Bakanı: Cevad Oci
Adalet Bakanı: Emir Hüseyin Rahimi
Yol ve Şehircilik Bakanı: Rüstem Kasımi
Spor ve Gençlik Bakanı: Hamid Rıza Seccadi
İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, 5 Ağustos tarihinde İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen göreve başlamıştı.
yorumunuz