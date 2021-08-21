İslami Şura Meclisi'nde güvenoyu oturumu yapıldı

İran İslami Şura Meclisi'nde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 kişilik kabinesine güvenoyu oturumu gerçekleşti.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığında gerçekleşen oturuma Cumhurbaşkanı Reisi de katıldı.

Reisi, burada yaptığı konuşmada, "Hükümetin karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için kısa vadeli ve acil bir plan hazırladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Hükümet olarak ilk önceliğimiz, koronavirüs salgınını kontrol etmek ve sağlık ile genel aşılama durumunu iyileştirmektir. Ekonomik ve yaşam durumunun iyileştirilmesi ise ikinci önceliğimizdir." ifadelerinde bulundu.

Mevcut durumun ekonomiyi başkalarının isteğine bağlama sonucu baş gösterdiğini belirten Reisi, "Bu sorunların çözümü yüce Allah'ın yardımı ile mümkündür ve planlama gerektirir." şeklinde konuştu.

Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi şöyle:

İçişleri Bakanı: Ahmed Vahidi

Dışişleri Bakanı: Hüseyin Emir Abdullahiyan

İstihbarat Bakanı: Seyyid İsmail Hatib

Enerji Bakanı: Ali Ekber Mehrabiyan

Ekonomi ve Maliye Bakanı: İhsan Handuzi

Eğitim Bakanı: Hüseyin Bağgoli

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: İsa Zarepur

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı: İzzetullah Zargami

Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Hüccet Abdulmeleki

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Muhammed Ali Zolfi Gol

Savunma Bakanı: Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani

Tarım Bakanı: Seyyid Cevad Sadatinejad

Sağlık Bakanı: Behram Eynullahi

İslami İrşad ve Kültür Bakanı: Muhammed Mehdi İsmaili

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Seyyid Rıza Fatemi Emin

Petrol Bakanı: Cevad Oci

Adalet Bakanı: Emir Hüseyin Rahimi

Yol ve Şehircilik Bakanı: Rüstem Kasımi

Spor ve Gençlik Bakanı: Hamid Rıza Seccadi

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, 5 Ağustos tarihinde İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen göreve başlamıştı.