Fotoğraf 16 Aralık 2021 - 20:36 Download photos İran ve Umman deniz kuvvetlerinin tatbikatından fotoğraflar İran ve Umman deniz kuvvetleri bugün Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Ekler Fotoğraf İran Umman Umman Denizi Hürmüz Boğazı Tatbikat İlgili haberler İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde ortak tatbikat İran ve Umman'ın denizcilik alanındaki ilişkileri Tahran'da ele alındı İran ve Umman ilişkileri en istikrarlı durumda İran-Umman askeri ilişkileri Tahran'da ele alındı
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