16 Aralık 2021 - 20:36

İran ve Umman deniz kuvvetlerinin tatbikatından fotoğraflar

İran ve Umman deniz kuvvetleri bugün Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

               

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