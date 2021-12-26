İran ve Umman Ortak Stratejik Danışma Komitesi Toplantısı düzenlendi

İran ve Umman 8. Ortak Stratejik Danışma Komitesi Toplantısı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Harisi’nin başkanlığında Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlendi.

Toplantıda Viyana görüşmeleri ve Yemen krizi de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni bu toplantıda bölgedeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut meselelerin diyalog yoluyla çözülmesini temenni etti.

Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife Harisi ise, İran’ın bölgesel gelişmelerde önemli rol oynadığını belirterek, ülkesinin geçmişte olduğu gibi ikili ve bölgesel ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

Harisi ayrıca bölgede barış ve huzurun sağlanması için barışçıl yolların gerekli olduğuna inandıklarını belirtti.