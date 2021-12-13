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13 Ara 2021 11:14

İran-Umman askeri ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran-Umman askeri ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Tahran’da bulunan Umman Silahlı Kuvvetleri Karargahı Operasyon ve Planlama Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari ile görüştü.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde Tahran’a gelen Umman Silahlı Kuvvetleri Karargahı Operasyon ve Planlama Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari ile bir araya geldi.

Askeri ve uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılan bu görüşmenin konuları arasında eğitim ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi, terörizmle mücadele ve dış müdahale olmakzısın bölgede güvenliğin sağlanmasına yer verildi.

News Code 1899148
https://tr.mehrnews.com/news/1899148/

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