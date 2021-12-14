İran ve Umman ilişkileri en istikrarlı durumda

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, üst düzeyi askeri bir heyetin eşlişinde Tahran’a gelen Umman Silahlı Kuvvetleri Karargahı Operasyon ve Planlama Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari ile bir araya geldi.

Umman'ı bir dost ve kardeş ülke olarak nitelendiren Amiral İrani, İran ve Umman'ın dünyadaki konumu, Hürmüz Boğazı'na olan yakınlığı nedeniyle biliniyor ve iki ülke arasındaki temel ortak noktalar barış ve dostluktur” dedi.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda artan işbirliğine değinen Amiral İrani, “Eğitim alanında ve üniversite düzeyinde hemen hemen her yıl öğrenci değişimi gerçekleşmekte ve bu tür ortak işbirlikleri bu dostluk ve kardeşliğin bu güne kadar gelmesine yol açmıştır. Bölge düşmanları tarafından bu ilişkileri zayıflatmak için yapılan tüm çabalara rağmen, iki ülke arasındaki ilişkiler hala en istikrarlı durumda” ifadelerinde bulundu.

Umman Silahlı Kuvvetleri Karargahı Operasyon ve Planlama Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari de, İran ve Umman'ın derin benzerliklere sahip olduğunu belirterek, "Din, kültür ve coğrafya alanında köklü ortaklıklarımız var ve iki millet arasındaki ilişkiler bu benzerliklerin en önemlisidir” dedi.

İki ülkenin donanmaları arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini ifade eden Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari, “Umman Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanması ve deniz terörizmi ile mücadelenin yanı sıra bölgenin kötü niyetli düşmanlarının oluşturduğu kötülüklerin önlenmesi için her zamankinden daha fazla işbirliğinde ısrar ediyor” ifadesini kullandı.