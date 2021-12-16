İran ve Umman'ın denizcilik alanındaki ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri, üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Umman Silahlı Kuvvetleri Karargahı Operasyon ve Planlama Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki denizcilik ilişkileri ile askeri ve uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılan bu görüşmede taraflar deniz hukuku protokolleri, terörizmle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve bölgede yabancı müdahale olmaksızın kalıcı güvenlik sağlanması hakkında fikir alışverişinde bulundu.