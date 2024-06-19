Fotoğraf 19 Haziran 2024 - 11:48 Download photos Purmuhammedi canlı yayında kültürel programlarını anlattı TV kanalında canlı yayına katılan cumhurbaşkanı adayı Mustafa Purmuhammedi kültürel programlarını anlattı. Ekler Fotoğraf İran 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İlgili haberler Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir? Sosyal medya kullanıcıları adaylar arasındaki münazara ile ilgili ne dedi? Cumhurbaşkanı aday Galibaf dış politika hedeflerini anlattı İran'da şu ana kadar kaç dönem cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı?
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