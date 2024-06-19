19 Haziran 2024 - 11:48

Purmuhammedi canlı yayında kültürel programlarını anlattı

TV kanalında canlı yayına katılan cumhurbaşkanı adayı Mustafa Purmuhammedi kültürel programlarını anlattı.

                   

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