Sosyal medya kullanıcıları adaylar arasındaki münazara ile ilgili ne dedi?

İran devlet televzyonunundan yayınlanan cumhurbaşkanı adayları arasındaki ekonomi meselesi ile ilgili birinci münazara programı dün akşam düzenlendi.

Adaylar burada ülkedeki ekonomi sorunlarının çözümü için önerilirini ve programlarını anlattı.

Peki İranlı sosyal medya kullanıcıları münazara ile ilgili ne düşünüyor.

Mostafa Najafi isimli bir sosyal medya kullanıcısı şu mesajı paylaştı:

"İlk münazaranın özeti: Adayların tamamen plansız olması, adayların kafa karışıklığı, inamayacağınız sözleri ve genel olarak içeriksizlik!

İlk münazara kararsız seçmeni daha da kararsız etti."

Ali Yegane isimli bir sosyal medya kullanıcısı da şu yorumda bulundu:

"Hiçbir adayın ekibinde yer almayan biri olarak önyargısız bir şekilde söylüyorum: Sayın Kalibaf'ın konulara hakimiyeti ve kamuoyunun anlaşılır bir şekilde cevaplar vermesi ilk münazarada diğerlerinden daha iyiydi."

Seyyede Kaf ismini kullanan bir diğer sosyal medya kullanıcısı da stüdyoda helikopter kazasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Reisi'nin resminin bulunmamasını eleştirdi.

Muhammed Emir Selimi isimli bir diğer sosyal medya kullanıcısı da Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan'ın yanıtlarını eleştirerek şu mesajı paylaştı:

"Pezeşkiyan'ın konuşma tarzını beğeniyorum ancak bahsettiği konular parkta oturup konuşan emeklilerin seviyesinde."

Seccad Abedi isimli bir diğer sosyal medya kullanıcı da Galibaf'ın münazaraya daha hazırlıklı gelen ve konuya daha fazla hakimiyeti olan aday olarak kanaatinde.

Helma ismini kullanan bir sosyal medya kullanıcı da şehit Reisi'nin hizmetleri ile ilgili bazı yorumlarda bulunan cumhurbaşkanı adayı Gazizade için "çok adamsın" yorumunu yaptı.

Hesamoddin Burumend isimli başka bir aday da Celili'nin münazara başarılı olduğu kanaatinde. Bu sosyal medya kullanıcı şu mesajı paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığı adayı için tüm görüşlerin ön koşulu ekonomik anlamda bilgidir. İlk münazara, ülkenin sorunlarının ve çözümlerinin kimin elinde olduğunu gösterdi; Dil sürçmesi olmadı, kağıt üzerinde okumadı, tartışmaya girmedi, pot kırmadı, makale okumadı... İyi çalıştı, sorunları anladı ve bir planı vardı."

Muhammed Hasan Sangteraş isimli bir sosyal medya kullanıcısı da şu ifadeyi kullandı:

"İlk münazarada Celili'nin yönetim seviyesinin üst düzey ve büyük olduğu, yani bir cumhurbaşkan tam olarak olması gerektiği yerde olduğu ortaya çıktı, ancak rakiplerinin geri kalanı Orta kademe yönetici yöneticiler seviyesinde konuştu.

Temel olarak Said Celili'nin konuşma seviyesi diğer adaylarla rekabet edemeyecek kadar yüksektir."