Cumhurbaşkanı aday Galibaf dış politika hedeflerini anlattı

İran cumhurbaşkanı adayı Muhammed Bakır Galibaf, bugün konuk olduğu bir televizyon programında dış politika hedeflerini anlattı.

Dış politika alanında ülkenin bölgesel gücüne ve ekonomik çıkarlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Galibaf, ''Dış politikada komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi önceliğimiz olacak. Şehit Reisi hükümetinde de bu politika izlendi, biz de bu politikayı güçlü biçimde ilerleteceğiz. Ayrıca programımızda bölgedeki Direniş Ekseni'nin güçlendirilmesi yer alıyor.’’ dedi.

İran’ın jeopolitik konumu ve önemine değinen Galibaf, ''Ülkenin ulaşım sektöründe bölgede önemli bir kavşak noktası haline gelmesi için çalışacağız.'' ifadesini kullandı.

Enerji ürünleri, sanayi ve mühendislik malzemelerinin komşu ve Avrasya ülkelerine ihracatının önemine vurgulayan Galibaf, Asya ve Avrasya'nın kapasitesinin kullanılması gerektiğine inanıyorum. Ne yazık ki ikili mali ilişkilere çok az önem veriliyor, bu fırsatlar değerlendirilebilir.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Galibaf, ambargo meselesi hakkında, ''Yaptırımlar altında olduğumuz için (ambargoyu delmek için) küçük şirketlere de gerekli fırsatlar sağlanmalı.’’ açıklamasını yaptı.

Galibaf, Tahran'a yönelik yaptırımları etkisiz hale getirme yöntemlerine ilişkin, şunları kaydetti:

''Bu alanda tüm iç kapasitemizi değerlendirmeliyiz ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereleri takip etmeliyiz. Elbette bu müzakerelerde amacımız yaptırımları kağıt üzerinde kaldırmak değil, pratik olarak kaldırmaktır.

Yaptırımların kaldırılmasının ülke açısından somut sonuçları olmadığı sürece bizim için hiçbir değeri yoktur.’’

Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri ''altın anahtar'' olarak nitelendiren Galibaf, ''Biz bu ülkelerin hepsiyle dostuz ve bunu iyi kullanmalıyız.'' diye konuştu.