Fotoğraf 23 Haziran 2024 - 21:39 Download photos İran, Gadir Bayramı kutlamalarına hazırlanıyor Gadir-i Hum Bayramı arifesinde İran genelinde çeşitli kutlamalara hazırlıklar sürüyor. Ekler İran Tahran Gadir Bayramı Gadir-i Hum İlgili haberler Direniş ülkeleri Tahran'daki Gadir şenliğine katılacak Gadir Bayramı kutlamalarına özel metro hizmeti Türkiye'de Gadir-i Hum Bayramı kutlandı Ayetullah Hamanei Gadir Bayramı münasebetiyle halka hitap edecek Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesinde Gadir-i Hum Bayramı havası
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