Ayetullah Hamanei Gadir Bayramı münasebetiyle halka hitap edecek

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yarın sabah İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde yapılacak ''Vilayet ve Kardeşlik'' temalı kutlama törenine iştirak edecek.

Ayetullah Hamanei Gadir Bayramı münasebetiyle İran halkına hitap edecek.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin konuşmaları İran TV kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır.

Gadir törenine Gilan, Merkezi, Fars, Kohgiluyeh-Boyer Ahmad ile Kuzey Horasan eyaletlerinden vatandaşlar ve şehit ailelerinin katılacağı açıklandı.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.