Türkiye'de Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Bayramlaşma programına Iğdır Valisi Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş, Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayramali Ballı ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasının ardından, Vali Ercan Turan ve diğer davetliler de birer konuşma yaparak Gadir-i Hum Bayramı'nın önemine vurgu yaptılar. Konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları veren protokol üyeleri, bu tür etkinliklerin toplumda dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirttiler.

Gadir-i Hum Bayramı, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olup, Hazreti İmam Ali’nin (a.s) İmam olarak ilan edilmesinin yıldönümü olarak kutlanmaktadır. Iğdır’da düzenlenen bu özel etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkusuyla renkli anlara sahne oldu.

Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından düzenlenen programda, bayrama özel dualar edildi, ilahiler okundu ve geleneksel ikramlar yapıldı.

Etkinliğe katılan davetliler, programın ardından duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: Güven Gazetesi