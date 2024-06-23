Direniş ülkeleri Tahran'daki Gadir şenliğine katılacak

Gadir-i Hum Etkinlikleri Koordinatörü Sasan Zare, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gadir Bayramı dolayısıyla düzenlenecek şenlikler hakkında bilgi verdi.

Zare, ''Tahran'daki '10 Km’lik Gadir Kutlamaları' etkinliği 25 Haziran Salı günü 17.00-22.00 saatleri arasında yapılacak.'' dedi.

Direniş bölgesinden 5 ülkenin Tahran'daki bayram şenliğine katılacağını belirten Zare, ''Lübnan, Yemen, Irak, Pakistan ve Afganistan'ın ikram çadırlarında bu ülkelerin yöresel yemekleri ziyaretçilere sunulacak.'' ifadesini kullandı.

Zare, ''Brezilya, Hindistan, Pakistan, Irak ve Lübnan'da da İran'daki 10 kilometrelik Gadir şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek.'' diye konuştu.