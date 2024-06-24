Gadir Bayramı kutlamalarına özel metro hizmeti

Tahran Metro İşletme Şirketi Başkanı Genel Müdürü Rıza Muhammednejad, Gadir-i HumBayramı kutlamalarının yapıldığı gün metronun ücretsiz hizmet sağlayacağını belirtti.

Muhammednejad, Tahran Metro İşletme Şirketi'nin 25 Haziran Salı günü Azadi Meydanı'ndan Demavand Caddesi'ne kadar düzenlenecek "10 kilometrelik Gadir-i Hum Bayramı Kutlamaları"nda vatandaşlara uygun hizmetlerin sunulması için gerekli tedbir ve önlemleri aldığını ifade etti.

Rıza Muhammednejad, ayrıca yarın metro hatlarının çalışma saatlerinin saat 23:00'ye kadar uzatılacağını bildirdi.

Hicri kameri takvimle 18 Zilhicce'de İslam aleminin büyük bayramlarından olan Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor.

Tahran'da 10 Km'lik Gadir-i Hum Kutlamaları' adı altında özel bir etkinlik yapılacak.

Bu yıl 2 bin 200 ikram çadırının kurulması planlanan etkinliğe 5 milyon kişinin katılmasını bekliyor.