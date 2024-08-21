21 Ağustos 2024 - 10:21

"Erbain Yürüyüşü" merasimi hava sıcaklığına rağmen devam ediyor

Erbain ziyaretçileri, 47 derecelik havanın dayanılmaz sıcaklığına rağmen, Necef’ten Kerbela'ya doğru yürüyor.

   

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