Fotoğraf 21 Ağustos 2024 - 10:21 Download photos "Erbain Yürüyüşü" merasimi hava sıcaklığına rağmen devam ediyor Erbain ziyaretçileri, 47 derecelik havanın dayanılmaz sıcaklığına rağmen, Necef’ten Kerbela'ya doğru yürüyor. Ekler Erbain yürüyüşü Erbain merasimi Erbain 2024 İlgili haberler Erbain ziyaretçileri Hz. Ali'nin (a.s) türbesinde bir araya geldi Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni yapılacak Kerbela'ya Ehl-i Beyt dostu akını sürüyor Ülkenin sınırlarından 3 milyon 150 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti İran’dan Pakistan’a başsağlığı mesajı İran'da Erbain Matem Günü ne zaman?
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