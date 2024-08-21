İran’dan Pakistan’a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin otobüs kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Pakistan’a başsağlığı diledi.

Kenani paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Otobüs kazası sonucu bir grup Pakistanlı ziyaretçinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması bizi derinden üzdü. Komşu ve kardeşimiz, Pakistan hükümetine başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İran'ın ilgili makam ve kurumları, yardım, hizmet ve tedavi faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda ciddi bir şekilde çalışmaktadır.

Erbain törenlerine katılmak üzere yola çıkan Pakistanlı Erbain ziyaretçilerini taşıyan bir otobüs, İran'ın Yezd eyaletinde kaza yaptı. Kazada 28 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.