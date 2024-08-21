Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni yapılacak

25 Ağustos Pazar günü başkent Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda üniversite öğrencilerinin katılımıyla "Erbain Matemi Töreni" düzenlenecek.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.