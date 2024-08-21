  1. İran
21 Ağu 2024 13:21

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni yapılacak

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni yapılacak

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, önümüzdeki Pazar günü Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlenecek "Erbain Matemi Töreni"ne katılacak.

25 Ağustos Pazar günü başkent Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda üniversite öğrencilerinin katılımıyla  "Erbain Matemi Töreni" düzenlenecek.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.

News ID 1919512

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