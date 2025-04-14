Fotoğraf 14 Nisan 2025 - 15:30 Download photos Gilan Üniversitesi’nde Filistin’e destek gösterisi Gilan Üniversitesi’nde, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla Filistin halkına destek için bir araya gelindi. Ekler Filistin (1) Filistin meselesi Gilan Eyaleti Siyonist İsrail Siyonist rejim İlgili haberler İran, Siyonist rejimin El-Mamedani Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı Pakistan Gazze için ayakta (+video) Gazzeli siviller Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirilecek mi? İşgalciler Deyr el-Belh belediyesini bombaladı Ahvaz'da esnaf Siyonist rejimin "Gazze" saldırılarını protesto etti Siyonist rejimin casus İHA'ları Gazze'de düşürüldü Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi
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