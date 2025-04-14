14 Nisan 2025 - 15:30

Gilan Üniversitesi’nde Filistin’e destek gösterisi

Gilan Üniversitesi’nde, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla Filistin halkına destek için bir araya gelindi.

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